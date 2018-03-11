Смоленск сняли на видео с высоты птичьего полета

Вчера, 21:18

Житель Смоленска снял видео о городе с помощью квадрокоптера. Илье Новикову удалось запечатлеть весенние пейзажи с высоты птичьего полета. В Сеть ролик попал вчера, 10 марта.

Новое видео «Смоленск с высоты, весна 2018» огороде появилось 10 марта. Автором ролика является владелец квадрокоптера, с помощью которого снято трехминутное видео.

Идейный проект смог показать большинство достопримечательностей городка: костел, Колхозную площадь, огромную автостоянку возле торгово-развлекательного центра, спешащие по маршруту трамваи, перекресток у медицинской академии, площадь Победы и другие. Ролик набирает популярность не только среди местных жителей, но и становится востребованным для исторических познаний и онлайн-экскурсий.