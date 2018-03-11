В Волгограде житель расшифровал истинное значение слов «чувак» и «чикса»

Вчера, 21:12

В Волгограде местный житель расшифровал, как он полагает, значение слов «чувак» и «чикса». Сведения об этом он выложил в Сеть, воспользовавшись псевдонимом.

Андрея Витязя, как он себя называет, заинтересовали модные ныне слова «чувак» и «чикса». Он занялся поиском того, что они реально обозначают.

Что касается «чувака», это не было секретом и ранее. Данное понятие применялось для кастрированного козла.

Однако, Витязь нашёл и другое значение. По его мнению - это еврейское слово, определяющее быдло-животное. Разница, впрочем, невелика. Также мужчина нашёл и понятие «чиксы». Так назывались опущенные женщины, которые вели лёгкий образ жизни.

Блогер полагает, что молодёжь достойна при общении совсем других слов, не унижающих их достоинства.

Видео своего «открытия», которое каждый сможет проверить с помощью своего гаджета, он уже разместил в Сети.