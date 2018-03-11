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Эксперты выяснили, чем больше всего были недовольны жители Оренбурга в феврале

Вчера, 21:07

Чем больше всего были недовольны жители Оренбурга в последний месяц зимы, выяснили специалисты регионального Роспотребнадзора. Сотрудники проанализировали около 400 жалоб, поступивших в службу за прошлый месяц.

Выяснилось, что жителей города и области белее всего раздражало качество приобретенных товаров. Причем в жалобах упоминались как рынки, так и некоторые фирменные магазины, специализирующиеся на продаже определенных брендов. Количество подобных жалоб достигло 60%. Те же нарекания вызывали и продукты питания, приобретенные в супермаркетах. В основном речь шла о просроченных продуктах с переклеенным сроком годности. На вопиющие случаи пожаловались 10% оренбуржцев.

Недовольство жителей вызвало неправомерное, по их мнению, поднятие тарифов на некоторые услуги ЖКХ. На телефон «горячей линии» Роспотребнадзора обратились 8% заемщиков, которым при выдаче кредитов банки не предоставили исчерпывающей информации об условиях погашения и рисках, связанных с различными обстоятельствами. Специалисты проанализировали все обращения граждан для принятия соответствующих мер.


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