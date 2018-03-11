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Нищенская зарплата воронежских врачей шокировала страну

Вчера, 20:39

В Воронеже журналисты популярного портала опубликовали в Сети зарплаты местных врачей, которые буквально шокировали страну. Данные были взяты с сайта объявлений по трудоустройству.

Несмотря на то, что порталом были предоставлены скриншоты, многие пользователи социальных сетей из других российских регионов отказывались верить своим глазам. Тем не менее, факты говорят о явном издевательстве над представителями самой гуманной профессии в Воронежской области. Так, врач-физиотерапевт может рассчитывать на ежемесячную зарплату в 5 тысяч 400 рублей и, как говорится, ни в чем себе не отказывать.

Между тем, лаборанту в рентгенологическом кабинете предлагается 7 тысяч 800 рублей, а уборщица в родильном доме получит 8 с половиной тысяч рублей. Комментаторы писали возмущенные посты, утверждая, что при таких зарплатах врачей в Воронежской области скоро не останется, а жители перейдут на самолечение травками, корешками и отварами из жаб. В Минтруде ситуацию не комментируют.


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