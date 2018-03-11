Под Новгородом обнаружены останки советского воина

Вчера, 20:28

Под Новгородом 9 марта возобновилась операция отряда «Пирамида» по подъему со дна болота самолета ДБ-3 времен Великой Отечественной войны. Обнаружены останки стрелка-радиста, старшего сержанта Александра Осинцева, родом из Ижевска.

Поисковой отряд «Пирамида» занимался поднятием самолета ДБ-3 из болота в Новгородской области с 2017 года. На борту авиасудна обнаружили останки павшего в бою во время ВОВ старшего сержанта Александра Васильевича Осинцева, родом из Ижевска. Операция прошла успешно. Команда достигла намеченных целей.

На данный момент устанавливают историческую важность поднятого самолета. К слову, модель ДБ-3 (ЦКБ-30) – разработана как бомбардировщик. Впервые полетел на судне в 1935 году В. Коккинаки. В будущем отряд «Пирамида» планирует расширять ареал своих поисков и надеется на новые открытия и находки.