Агрессивная тулячка забросала чужое авто снегом

Вчера, 19:24

Агрессивная тулячка забросала снегом чужую иномарку, которая была припаркована возле одного из жилых домов. В Сети свидетели этого эпизода опубликовали свои мнения.

На просторах Сети появился рассказ очевидцев об истории о том, как агрессивная женщина в Туле с помощью огромной лопаты закидывает чужую иномарку снегом. Автомобиль стоит при этом припаркованный на стоянке возле жилого дома. Согласно комментариям, тулячка не ограничилась лишь бросанием снега.

Прежде она несколько раз ударила транспортное средство, после чего взялась за лопату. По мнению обозревателей, тулячка решилась на такой поступок из-за мести автовладельцу иномарки, который ранее оккупировал место на парковке возле дома, которая так припала к душе самой героини ролика.