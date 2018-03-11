Шойгу: Люди дают взятки за то, чтобы служить в армии РФ

Вчера, 19:07

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уровень престижа армии Российской Федерации вырос настолько, что люди готовы платить за то, чтобы поступить на службу по контракту. Данное заявление было сделано во время дачи интервью Шойгу для киноленты "Путин".

Фильм находится в свободном доступе на сайте социальной сети "Одноклассники".

Как рассказывает Шойгу, практически еженедельно мы вынуждены возбуждать уголовные дела по даче взятки для зачисления на военную службу. Министр обороны связывает это с тем, что контрактники обладают большим финансовым содержанием, а также достойным социальным обеспечением по окончанию службы.

По его словам, к окончанию 2018 года общее количество контрактников, служащих в армии РФ, может достичь практически 500 тысяч человек.