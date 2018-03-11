Лена Миро раскритиковала жену Михаила Ефремова

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Блогер Лена Миро высказала критику в сторону жены Михаила Ефремова. После скандала, возникшего на спектакле в Самаре, жена Михаила Софья заступилась за мужа и была раскритикована.

После того, как Ефремов ругался на сцене спектакля и материл зрителей в нетрезвом состоянии, на него и его жену посыпалось множество критики. Свое мнение высказала и известная блогерша Лена Миро, которая поставила жене актера своеобразный диагноз.

Миро считает, что в запое мужчины всегда виноваты жены. Если жена не может помочь справиться с алкоголизмом, то она должна уйти от мужа. И Софья также не должна была выгораживать Ефремова. Она объявила, что быть женой алкоголика – это уже диагноз.

Блогер и вовсе не может понять причину, по которой мужчины в семье начинают пить. А то, что Михаил на сцене был не трезв, она знает точно. Эту информацию подтвердили и сами зрители.