В Барнауле продают котёнка-эльфа за 50 тысяч рублей

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Барнаульцам предлагают приобрести милого котёнка стоимостью в 50 тысяч рублей. Объявленние о продаже необычного животного появилось на известной всем интернет-площадке Авито.

Как стало известно, это так называемый экспериментальный канадский сфинкс, а именно Двэльф. Человек, который продаёт пушистика, утверждает, что эта порода является экспериментальной. Название состоит из двух слов "карлик" и "эльф". Даже когда котёнок подрастёт, он останется таким же маленьким. Питомец имеет окрас сил-пойнт биколор. На данный момент он обитает в городе Новосибирск. В случае покупки в Барнауле будет организован переезд котёнка.