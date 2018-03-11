В Новокузнецке пожарные привели на каток экипированного слона

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В Новокузнецке пожарные традиционно устроили флешмоб, призванный привлечь жителей города в здоровому и безопасному образу жизни. На этот раз огнеборцы надели коньки и на свой талисман, полностью экипированного слона с «говорящим» именем Тушила.

Акция новокузнецких спасателей далеко не первая. В российском МЧС давно знают, что пожарные из сибирского города являют собой пример положительного креатива. В прошлом году пожарные показывали чудеса стойкости и умения на горнолыжных трассах своего региона. Теперь сменили лыжи на коньки, давая понять землякам, что их безопасность в руках здоровых телом и духом парней.

В ходе флешмоба спасатели ненавязчиво сообщали горожанам элементарные правила безопасности, которые позволяют избежать неприятных, а порой и трагических инцидентов. Тушила, вокруг которого собралось множество детей, тоже прочитал лекцию об осторожном обращении с огнем. В ходе акции было проведено множество веселых соревнований, в которых с удовольствием приняли участие все желающие.