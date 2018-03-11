Призрак из Караваево ужаснул женщину из Костромы

Сегодня, 16:52

Женщина из Костромы узнала о существовании мистики случайно. Возвращаясь домой из Караваево, призрак ужаснул ее подробностями будущего. Вскоре героиня с горестью констатировала правоту незнакомца.

Мужчина в черном плаще с капюшоном повстречался женщине. Она не заметила, откуда он взялся и куда пропал после короткой, но емкой беседы. По ее словам, незнакомец предупредил о смерти родственника дяди-генерала. Время указал точное и дату. Однако спустя отведенный час, мужчина действительно умер, а пострадавшей женщине пришлось долго судиться с родственниками за имущество.

Кем был человек в черном и почему он предупредил женщину об этом страшном событии, неизвестно. Сама она предполагает: может, это был такой мистический знак — если бы поверила в скорую смерть дяди, можно было бы поднять вопрос о завещании при его жизни.