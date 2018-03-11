Популярный блогер осудил наглость водителей Петрозаводска

Сегодня, 16:24

Популярный блогер Варламов вновь обеспокоен проблемой Петрозаводска. Ситуация повторилась спустя год. Наглость водителей вновь стала обсуждаемой темой в блоге читаемого автора.

Варламов получил новое письмо от жителей Петрозаводска, которым помог год тому назад. Ранее блогер помог людям избавится от машин на детской площадке и его внимание к ситуации позволило поставить железный забор. Накануне металлическую конструкцию неизвестные снесли и вновь пользуются территорией для детей в качестве парковочных мест.

«Но почему для того, чтобы в Петрозаводске нормально работали гаишники и управляющая компания, я должен писать об этом пост?», – задается вопросом блогер.

Ситуация остается обостренной для жителей прилежащих домов.