Модель из Воронежа устроила горячую фотосессию в местном отеле

Сегодня, 16:05

Краса и гордость Воронежа, раскрученная модель Диана Лихачева поразила поклонников горячей фотосессией в апартаментах местного отеля сети Marriott. Девушка демонстрировала свою фигуру в черном боди, во всевозможных ракурсах.

Лихачева пользуется в родном городе огромной популярностью, прославляя российский город на различных международных площадках и во множестве популярных модных глянцевых изданий. На этот раз, заехав в Воронеж в паузе между двумя важными показами, Диана решила порадовать земляков фотосессией в гостинице Marriott. Черное боди, как нельзя эффектно подчеркивало фигуру красавицы и оттеняло белизну и гладкость кожи.

Кроме того, земляки смогли оценить вид из окна апартаментов на проспект Революции Воронежа. Красавица польстила мужчинам в своей подписи к фотографиям. Она назвала представителей сильного пола «всемогущими», что очень землякам с заниженной самооценкой. Стоит ли удивляться, что публикация повлекла настоящее «цунами» комментариев, написанных в превосходных степенях. Красавица и воронежцы остались довольны заочным общением.