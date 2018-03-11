Во Владикавказе девушка станцевала в ресторане горячий тверк

Сегодня, 15:02

Во Владикавказе девушка, посетившая ресторан, станцевала там тверк. Посетители заведения сняли это на видео и выложили его в Сеть.

На нём видно, как одна из гостий ресторана, на которой были ярко-красные штаны, выходит на сцену и начинает смело танцевать. В этот момент там выступали рэперы с группой подтанцовки из девушек в купальниках.

Посетители ресторана после тверка поприветствовали его исполнительницу бурными овациями.

Владикавказские пользователи Сети уже активно приступили к комментированию ролика. Некоторые оценили танец осетинки. При этом они отметили что она, не являясь профессиональной танцовщицей, исполнила тверк очень даже неплохо.

Однако, есть и такие, которые посчитали, что данный танец мерзкий и вульгарный, которому не место на территории республики со своими собственными обычаями.