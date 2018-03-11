В Великом Новгороде жители обсуждают растолстевших снегирей

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Жители Великого Новгорода обсуждают в социальных сетях фотографии толстеньких снегирей. По их мнению, появление птичек является знаком поздней весны.

Подписчики местного сообщества во "ВКонтакте" опубликовали фото снегиря, который прилетел к кормушке. Автор публикации подписал пост фразой "Весной еще не пахнет". Как отмечается, данный вид пернатых достаточно сложно увидеть несколько зимних сезонов подряд.

Спустя время в том же паблике еще одна жительница Великого Новгорода поделилась свежими снимками снегирей. Комментаторы удивились упитанности пернатых обитателей.