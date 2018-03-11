В Калуге уроженка Чечни стала победительницей конкурса «Мисс Этно - 2018»

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В Калуге с успехом прошел, уже ставший традиционным, конкурс красоты «Мисс Этно - 2018». Для участия в мероприятии от девушек, учащихся или работающих в области, требовалось быть гражданками зарубежных стран или представительницами других регионов. В этот раз жюри отдало предпочтение уроженке Чечни Медине Бециевой.

По мнению судей, Медина, несмотря на свой юный возраст, обладает кроме природной красоты еще и аналитическим умом, артистичностью, а также глубоким пониманием проблем, существующих в Российской Федерации. Не зря девушка заявила, что намерена выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Бециева была лучшей в таких конкурсах, как «Дефиле» и «Минута славы». Кроме того, студентка из Чеченской республики сумела покорить не только сердца членов жюри. Девушка великолепно проявила свои таланты в конкурсе на приготовление национальных блюд. Всего в мероприятии участвовали 12 девушек из Якутии, Замбии, Узбекистана и других стран. Зрители, судя по отзывам, получили удовольствие от увиденного.