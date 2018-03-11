В Ростове открылось птичье кафе "Залетайка"

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Ростовчане удивлены новым открывшимся заведением под названием "Залетайка". Все дело в том, что посещать кафе могут только птицы.

В посёлке Рассвет появилась оригинальная кормушка для птиц. В сосновой роще сооружение из дерева было оформлено в виде кафе. Даже есть вывеска с названием "Залетайка" и меню, в котором указаны хлеб, сало и зерно. Кормушку крепко сколотили и красочно украсили, а надписи выжгли и дополнили завитками.

Фотографию кафе опубликовали в соцсетях. Ростовчане были в восторге от данной задумки и предлагают места, где еще можно "открыть" такие птичьи заведения. Более того, места предполагают массовое скопление людей, чтобы ростовчане могли привести детей для знакомства их с птичками, обитающими в регионе.