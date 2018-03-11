МЧС в преддверии ЧМ-2018 устроило психологический баттл в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге успешно прошел психологический баттл. Сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС устроили мероприятие «Психология толпы» в преддверии ЧМ-2018.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области прокомментировали пчсихологический баттл, проведенный 10 марта. По словам специалистов, такой тренинг был нужен и важен для жителей Екатеринбурга. Первый матч ЧМ-2018 состоится в столице Урала 15 июня. Сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС акцентировали внимание на знаниях в области поведенческих реакций людей в нестандартных и даже опасных ситуациях.

Толпа является одним из неуправляемых реакций людей, а неправильное поведение может стать причиной уязвимости, иногда даже травматизации и гибели. На мероприятии присутствовали студенты Уральского государственного медицинского университета, которые отметили важность проведения занятия.