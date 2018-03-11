Трусливый кот не смог забрать свою еду у наглого опоссума

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Трусливый кот не осмелился отбить еду у опоссума. Пользователи одного из развлекательного интернет-портала принялись обсуждать реакцию домашнего животного.

Сумчатый питомец не стесняясь стащил кошачий корм, а это удивило пушистого котика. Но он не стал проявлять агрессию в адрес похитителя еды, чтобы разобраться в ситуации. Он просто сидел в ожидании своего хозяина, когда тот сфотографировал всё это. "Кот сильно возмутился поступком животного со странным именем "опоссум", который проявил крайнее хамство и покушался на его еду", пишет один из подписчиков портала. Мнения разделились на два лагеря. Одни пожалели бедного котика, другие же восхитились поведением оппонента.