VistaNews.ru


Трусливый кот не смог забрать свою еду у наглого опоссума

Сегодня, 14:14

Трусливый кот не осмелился отбить еду у опоссума. Пользователи одного из развлекательного интернет-портала принялись обсуждать реакцию домашнего животного.

Сумчатый питомец не стесняясь стащил кошачий корм, а это удивило пушистого котика. Но он не стал проявлять агрессию в адрес похитителя еды, чтобы разобраться в ситуации. Он просто сидел в ожидании своего хозяина, когда тот сфотографировал всё это. "Кот сильно возмутился поступком животного со странным именем "опоссум", который проявил крайнее хамство и покушался на его еду", пишет один из подписчиков портала. Мнения разделились на два лагеря. Одни пожалели бедного котика, другие же восхитились поведением оппонента.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.