В Астрахани 75% услуг станут доступными в интернете

Сегодня, 14:00

В Астрахани уже в ближайшем будущем доступными к получению через интернет станут 75% услуг, предоставляемых муниципальными и государственными организациями. Данного показателя планируют достичь в течение этого года.

Такое сообщение сделано правительством региона. В настоящее время в области 60% подобных услуг уже предоставляются с помощью интернета. Данный показатель будет увеличен до 75%.

Пользование подобными услугами посредством интернета существенно упрощает процедуры и уменьшает волокиту. Для дальнейшего развития электронных сервисов в Астраханской области, деньги выделяются федеральным центром. На это направят 10,129 млн рублей.

Средства предполагается потратить на то, чтобы установить дополнительное оборудование во всех областных муниципальных образованиях.

Уже начато обучение их сотрудников тому, как им предстоит работать с использованием специализированных электронных программ.