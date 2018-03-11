Откровенный танец девушки из Воронежа взорвал Instagram

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Откровенный танец брюнетки из Воронежа зафиксировали на видео. Так, Маргарита Батырева оказалась в ТОПе воронежского Instagram.

Девушка продемонстрировала один из способов развлечься на выходном. В видеоролике она танцевала со стаканом в руке, он лишь дополнял эту картину. На кадрах брюнетка эротично двигалась и показывала, насколько она женственна. Такое представление произвело положительное впечатление на горожан, которые увидели вышеупомянутое видео.

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Очень красивая девушка", "Вот она - идеальная женщина", "Было бы не плохо побывать на подобной вечеринке", "В Воронеже самые красивые женщины", "Красотка показала высший класс", - комментируют воронежцы.