Жена Аркадия Новикова оказалась двойником Кончиты Вурст

Сегодня, 12:57

Известный российский ресторатор Аркадий Новиков на днях обновил свой аккаунт в Instagram и показал совместный снимок с женой. Однако поклонники были шокированы растительностью на лице женщины, за что её прозвали двойником Кончиты Вурст.

Супруга Аркадия Новикова Надежда на новом снимке предстала с густой бородой, чем и шокировала интернет-пользователей. Многие посоветовали женщине немедленно избавиться от мужской бороды и больше так не экспериментировать с внешностью, однако некоторые все же заподозрили на снимке явный фотошоп.

Стоит отметить, что Надежда всегда появлялась на светских мероприятиях в опрятном внешнем виде и являлась примером заботливой супруги. По словам фанатов, супруга Аркадия Новикова имеет хорошее чувство юмора, а потому и согласилась на подобное фото в Сети.