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В Сети показали грязный BMW, подаренный Алине Загитовой

Сегодня, 11:55

В Сети появились снимки автомобиля, подаренного олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Интернет-аудитория удивилась состоянию машины.

«Автомобиль Алины Загитовой уже в Ижевске», - с такой подписью появилась публикация в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». К ней прилагался ряд фотографий, на которых изображена сама машина. Правительство Российской федерации обещало подарить всем спортсменам, добившихся хороших показателей на играх в Пхенчхане, подарки соответствующие их заслугам. Так золотые призеры должны были получить в подарок автомобили BMW X6, а серебряные и бронзовые – X5 и X4, соответственно.

Золотая медалистка прошедших ОИ-2018 Алина Загитова дождалась своей машины. Вот только ее болельщиков удивило то, что автомобиль, представленный на фотографиях, находится в отвратительном состоянии. Он полностью покрыт грязными разводами настолько, что с трудом удается прочитать имя и фамилию указанные на номерах.

Также подписчиков в социальной сети удивило, что автомобиль оказался BMW X5, вместо ожидаемого X6.


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