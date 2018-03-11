В Набережных Челнах бизнесмен раздает деньги за добрые поступки

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Бизнесмен из Набережных Челнов Эрик Гафаров стал известен благодаря своей активной социальной позиции. Мужчина запустил новый конкурс в Instagram, победитель получит деньги за добрые поступки.

Эрик Гафаров известен не только в своем городе, но и в Instagram. Его знают как мецената, поддерживающего добрые поступки активных людей. Бизнесмен вновь запустил в соцсети конкурс добрых поступков.

«Я пообещал продолжать мотивировать молодежь», - подчеркнул Эрик Гафаров.

Мужчина сообщает, что ждет историй от всех претендентов на денежный приз и самостоятельно выберет победителя. Призом этой недели будет 33,837₽. Мотивы таких действий предприниматель обосновал возможностью сделать мир лучше.

Пользователи Интернет активно принимают участие в запущенном флешмобе и делятся своими достижениями с общественностью.