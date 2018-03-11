Российский космонавт показал фото Благовещенска из космоса

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Российский космонавт разместил космическое фото Благовещенска, выполненное им на орбите МКС.

Российский астронавт Сергей Рязанский, известный благодаря своим снимкам российских городов из космического пространства, опубликовал в Twitter космический снимок Благовещенска, выполненный на орбите Международной космической станции. Сделанное еще в августе во второй полет космонавта фото было опубликованы лишь сейчас, во время пребывания Сергея Рязанского в Амурской столице на фестивале космического кино, который проводят на космодроме Восточный.

Под снимком автор написал, что Благовещенск является единственным российским административным центром, расположенным на самой границе. При его закладке Н.Муравьев основывался на планировках военных городков Древнего Рима, где все улицы спланированы исключительно по сторонам света - с севера на юг, с запада на восток, что можно увидеть на фото.