В Чебоксарах выберут "Мисс Чувашия 2018"

Вчера, 22:57

В Чебоксарах скоро состоится конкурс "Мисс Чувашия 2018". Кастинг запланировали на 31 марта.

Volga Models, являющаяся организатором предстоящего конкурса рассказала, что начало кастинга состоится уже 31 марта. Старт запланирован на 16:00 в "Доме Мод", офис 515. В "Мисс Чувашия 2018" могут принять участие все желающие девушки, чей возраст от 14 лет. Чтобы попробовать свои силы в 1-м отборочном туре, необходимо при себе иметь туфли и купальник. Позже состоится официальная часть, точная дата пока что не сообщается. Сейчас уже идёт активная подготовка к предстоящему конкурсу. Известно, что победитель потом будет представлять Республику на главном Всероссийском конкурсе "Мисс Россия 2019". Более детальной информации организаторы пока что не предоставляют.