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Участников парада Победы тестируют психологи

Вчера, 21:05

Все участники парада Победы проходят психологические тесты. Информацию предоставили 10 марта в штабе ЗВО.

В сообщении указано, что психологические тесты являются необходимыми для правильного составления экипажей военной техники. Задания включают в себя порядка 200 вопросов, которые подготовили опытные психологи. Учитываются множество основных факторов: характер, личные качества, темперамент и многое другое. Как показало исследование, для 60% военных принять участие в главном ежегодном параде - цель всей службы. На текущий момент уже готовятся порядка 12 тысяч военнослужащих к предстоящему майскому событию.


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