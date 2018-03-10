В Сети набирает популярности вечно грустная кошка

Вчера, 21:06

В Сети активно набирает популярности вечно грустная кошка по кличке Лулу, проживающая в Пекине. Ее хозяйка Мэгги Лю радует пользователей новыми снимками в Instagram.

Мэгги Лю является обладательницей самой грустной кошки в мире, которая получила кличку Лулу. Питомец никогда не выглядит весело, а все из-за необычной формы глаз. Их уголки опущены вниз и это делает животное необычайно "несчастным", причем в любое время суток.

Лю заметила эту особенность и стала фотографировать Лулу, а ее снимки выкладывать в социальной сети Instagram. Естественно, необычный вид кошки привлек юзеров и на страницу уже подписаны более 164 тысяч пользователей. Фотографии набирают не менее десяти тысяч лайков. Это говорит о том, что Лулу по популярности перегоняет самого сердитого кота в мире по кличке Соус Тардар, известного публике как Grumpy Cat.