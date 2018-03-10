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Жительница Петербурга спустя 40 лет заметила, что от нее ушел муж

Вчера, 20:00

Жительница Петербурга спустя 40 лет обнаружила, что муж ушел от нее. Теперь замужество мешает 63-летней женщине начать новые отношения.

Поступила информация, что 10 марта пожилая женщина пришла в местное отделение полиции с заявлением найти ее мужа, 70-летнего жителя Питера. Женщина объяснила, что они встретились и поженились 40 лет назад, но общий быт не устроил молодых людей и муж ушел из квартиры новоиспеченной супруги на проспекте Науки.

С 1978 года ни муж, ни жена так и не попытались начать общение заново и так и жили на расстоянии в браке. Женщине это надоело и она просит найти потерявшегося мужа и понять, жив он или нет, чтобы потом подать на развод.

В прошлом месяце в отделение Приозерска поступило похожее заявление: муж ушел от супруги в 1975 году и больше не приходил.


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