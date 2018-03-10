Таксист пожаловался на несправедливую бесплатную парковку "Платова"

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Таксист заехал за клиентом на парковку Платова и заплатил за это 500 рублей. Водитель пожаловался на несправедливость на бесплатной парковке.

Таксист из Ростова-на-Дону выложил в Интернет сообщение, в котором выразил крайнее недовольство сервисом парковки. Из-за непонятных правил водитель заплатил деньги на свободной парковке.

Водитель взял неоплачиваемую парковку на 15 минут, после чего поехал в другое место. Когда таксист принял еще один вызов из аэропорта Платова, он заехал на парковку на две минуты, чтобы забрать клиента. Но при выезде он не смог проехать, высветилась табличка, что при повторном заезде на территорию в течение часа водителю нужно будет заплатить деньги.

Таксисту очень не понравился сервис, ведь нигде не указаны правила пользования парковкой и ему пришлось ехать на заказ бесплатно, потому что поездка клиентки как раз вышла на такую же сумму, что мужчина заплатил на парковке.