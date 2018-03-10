В центре Брянска «уставший» фонарь «прилёг» отдохнуть

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В самом центре города Брянск на бульваре Гагарина упал фонарь. Как шутят люди в интернете, он просто устал и прилёг отдохнуть.

Об упавшем фонаре рассказали местные жители. Одна женщина даже сделала снимок и выложила в сеть. Она написала в своей публикации в социальных сетях, что такой «уставший» фонарь живёт на бульваре Гагарина.

Просмотревшие фотографию местные жители предположили, что фонарь мог упасть из-за снегоуборочной машины, которая попросту чистила бульвар и не рассчитала место. Некоторые люди также предполагают, что фонарь сломали вандалы.

Один из комментаторов даже в шутку отметил, что это не фонарь уставший живёт в Брянске, а сказочных хулиганы, которые всё ломают.