Уникальный мост начали строить в Москве

Сегодня, 19:23

На территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве приступили к строительству уникального моста. Соответствующую информацию сообщил в своём Тwitter-аккаунте столичный градоначальник Сергей Собянин.

Переправа будет проходить над территорией парка «Зелёная река». Финансированием и контролем за процессом строительства занимается частный инвестор. Собянин уточнил, что мост будет состоять из двух не зависящих друг от друга составляющих: пролёт для автотранспорта и велосипедистов и пролёт для пешеходов. Сроки окончания строительства мэр Москвы не обозначил.

Ранее стало известно, что в Москве возведут самую большую школу в России. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, строительство начнётся на территории промзоны ЗИЛ.