В Ростове предлагают благоустроить парк 8 Марта

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На городском сайте одна из жительниц Ростова опубликовала план по благоустройству парка 8-го Марта, расположенного в Ленинском районе.

Жители города рассказали, что по вечерам в парке собираются наркоманы и пьяницы, которые распивают алкогольные напитки и пристают к прохожим, а днем в парке можно наткнуться на бродячих собак, которые иногда нападают на жителей.

Ростовчанка предложила модернизировать парк, добавив в него детскую площадку, тренажеры для занятий спортом и лавочки. А также девушка предложила загородить проезд в парк и решить вопрос о выгуле животных на территории. В петиции сказано, что лучше всего будет организовать отдельную площадку для выгула собак, чтобы те не оставляли мусор в парке.

Чтобы поддерживать чистоту в парке, автор заявления предложила выбрать ответственное лицо, которое будет контролировать проведение уборочных работ и уход за деревьями, ветки которых падают на прохожих.