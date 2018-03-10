VistaNews.ru


В Пензе сняли ролик, как живёт женщина-следователь

Сегодня, 18:07

В Пензе сняли ролик о том, ка живёт женщина-следователь. История повествуется глазами её дочки.

Данный материал был подготовлен специалистами местного СК и посвящался празднованию Международного женского дня. В качестве главной героини выступила Юлия Пилясова.

Женщина является следователем в отделе Ленинского района Пензы. Своей работе она отдала уже более 10 лет.

Её дочка знает, чем занимается мама, и гордится её профессией. Ребёнку лишь 5 лет, но малышка уже активно поучаствовала в репортаже о своей родительнице.

Там говорится, что количество выходных, для того, чтобы уделить внимание своему ребёнку, является небольшим. В то же время Юлия с Валерией находят возможности для посещения контактных зоопарков, театров и катания на коньках.

Малышка рассказала журналистам, что её мама занимается защитой хороших людей от плохих.

Ролик интервью мамы-следователя и её дочки уже доступен в Сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.