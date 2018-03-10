В Пензе сняли ролик, как живёт женщина-следователь

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В Пензе сняли ролик о том, ка живёт женщина-следователь. История повествуется глазами её дочки.

Данный материал был подготовлен специалистами местного СК и посвящался празднованию Международного женского дня. В качестве главной героини выступила Юлия Пилясова.

Женщина является следователем в отделе Ленинского района Пензы. Своей работе она отдала уже более 10 лет.

Её дочка знает, чем занимается мама, и гордится её профессией. Ребёнку лишь 5 лет, но малышка уже активно поучаствовала в репортаже о своей родительнице.

Там говорится, что количество выходных, для того, чтобы уделить внимание своему ребёнку, является небольшим. В то же время Юлия с Валерией находят возможности для посещения контактных зоопарков, театров и катания на коньках.

Малышка рассказала журналистам, что её мама занимается защитой хороших людей от плохих.

Ролик интервью мамы-следователя и её дочки уже доступен в Сети.