В Сызрани предлагают купить детёныша леопарда как домашнее животное

Сегодня, 17:03

В интернете появилось объявление о продаже месячного детёныша бенгальского леопарда. Продавец из Сызрани предлагает приобрести животное и держать как домашнего питомца.

Автор публикации утверждает, что он единственный, кто разводит леопардов в Сызрани и продаёт их горожанам. Цены на зверей зависят от окраса и родословной. За одну особь могут просить от 15 до 100 тысяч рублей. Особенностью бенгальских леопардов является то, что они почти не линяют. В то же время они очень активные и могут устроить хозяевам в квартире настоящий беспорядок.

Ранее мы писали, что в Ростовской области семья содержит дома рысь. К дикому зверю относятся, как к домашнему питомцу и даже ведут от его имени страницу в социальной сети.