В Тюмени выбрали «Мистера и Мисс ТИУ»

Сегодня, 17:02

В Тюменском индустриальном университете в ходе голосования выбрали победителей конкурса «Мистер и Мисс ТИУ». Всего на звание «Мистера» претендовали 10 человек. Жюри выбирало среди всех девочек и мальчиков по одному победителю, и по одному победителю выбрали сами зрители при помощи онлайн-голосования.

Известно, что «Мистером ТИУ» стал Владислав Палеев. Победителем же онлайн голосования назвали Самира Самоловова, он набрал в 624 голоса. Что касается девочек, то «Мисс ТИУ» стала Кристина Созонова, а в интернет-голосовании победила Масилисо Мутумбо. Последняя набрала 1129 голосов.

Эти имена стали для учащихся в учебном заведении настоящим сюрпризом. Во время данного конкурса сами дети участвовали в фотосессиях, проводили специальные социальные акции и учились устраивать дефиле.

Награждали победителей ещё второго марта в СК «Зодчем».