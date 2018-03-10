В Петербурге против прогулок по льду приняли беспрецедентные меры

Сегодня, 16:56

В Петербурге приняты беспрецедентные меры против появления жителей и гостей города на льду городских водоёмов. Это, учитывая потепление, может привести к реальной угрозе жизни.

Спасатели выступили с запретом выхода на ледовую поверхность всех городских рек и каналов. Подобная реакция местного МЧС возникла не на пустом месте.

В течение последних двух дней количество происшествий, которые случаются с людьми, рискнувшими выйти на лёд, значительно увеличилось.

Под лёд начали «валиться» не только граждане РФ, но и туристы, прибывшие из вполне «тёплых» стран. В частности, рядом с Дворцовым мостом провалился турист из Бразилии в 25-летнем возрасте.

В Финском заливе спасателям пришлось провести эвакуацию тридцати рыбаков. Самостоятельно добраться до берега они не могли, поскольку следствием потепления стали промоины значительного размера.

Чтобы избежать трагедий, местные сотрудники МЧС прибегли к беспрецедентным мерам. Организовано дежурство судов с воздушными подушками. Помимо того, сотрудники ведомства с помощью громкоговорителей и плакатов призывают людей не выходить на лёд, который уже стал опасным.

Вдоль набережных, находящихся в центре города, курсируют автомобили, которые с помощью динамиков оповещают окружающих об опасности ледовой обстановки, сложившейся в черте Петербурга.