Собянин: В ЮЗАО Москвы появится собственный диагностический центр

Сегодня, 16:25

Сергей Собянин сообщил, что на территории ЮЗАО Москвы появится собственный диагностический центр, при котором будет поликлиника. Это событие запланировано на 2019 год.

Уже известно, что новый центр расположится на улице Вавилова, на территории находящейся там больницы №64.

Сообщение об этом Собянин разместил в своём аккаунте в Twitter. Согласно обнародованной информации, к новой поликлинике смогут «прикрепиться» до 30 тысяч горожан.

Здание будет иметь индивидуальный проект. Там будут отделения, где станет возможным пройти компьютерную томографию, МРТ, лучевую диагностику, а также получить другие медицинские услуги.

Посетители нового диагностического центра будут пользоваться также возможностью получения услуг хирургического отделения и дневного стационара.