Татьяна Навка показала Пескова в знаменитых красных штанах

Сегодня, 16:04

Фигуристка Татьяна Навка показала поклонникам Дмитрия Пескова в знаменитых красных штанах. Снимок был опубликован в Instagram и уже набрал более 22 тысяч лайков.

В 2016 году Дмитрий Песков был замечен на автомобильной мойке в красных трениках, естественно, свидетель не смог удержаться, сфотографировал пресс-секретаря Владимира Путина и опубликовал снимок на просторах Интернета. Тогда Песков был вынужден оправдаться и рассказал предысторию ситуации.

С тех пор Татьяна Навка часто публикует снимки своего супруга в красных штанах. Это уже стало своеобразным стилем политического деятеля. Таким образом, граждане воспринимают его как своего человека, ведь практически у каждого россиянина есть свои домашние треники. Также красные штаны являются основой для создания смешных мемов. Юзеры оценили жест фигуристки по достоинству и оставили добрые комментарии.