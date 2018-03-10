Жителей Воронежа восхитил грязевой портрет 2Pac фургоне

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В Воронеже заметили грузовой автомобиль, на тыльной стороне грузового отделения которого был изображён грязевой портрет легендарного рэпера 2Pac (полное Тупак Амару Шакур, - прим.ред.). Очевидцы запечатлели рисунок на камеру и опубликовали в социальных сетях.

По словам автора одного из снимков, ему удалось заснять данное авто на улице Фридриха Энгельса. Нетрудно заметить, что у грузовика петербургская регистрация, поэтому, вероятно, автор данного произведения проживает в этом городе. Пользователи с восхищением отреагировали на такого рода творчество, отметив талант мастера.

Тупак Амару Шакур оказал огромное влияние не только на американскую, но и на мировую рэп-культуру. Осенью 1996 года он был тяжело ранен несколькими выстрелами из огнестрельного оружия. Спустя время он скончался, не приходя в сознание.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге на льду реки выложили рисунок с поздравлением к 8 Марта. Коммунальщики уже заявили, что убирать надпись не собираются.