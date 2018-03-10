Во Владивостоке скандальные «Косатки» эффектно «хайпонули» неожиданным флешмобом

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Во Владивостоке участницы скандально известной женской команды по американскому футболу «Косатки» без предупреждения устроили новый флешмоб по всем традициям жителей Штатов, собрав очередную порцию хайпа.

Флешмоб «Косаток» состоялся 10 марта во владивостокском Малом ГУМе. Представительницы отечественной женской команды по американскому футболу никому не рассказали о намерении провести общественное мероприятие, взбудоражив случайную публику неожиданным эффектным появлением и собрав очередную порцию хайпа.

Владивостокские «Косатки» прославились на всю страну публикацией в сети «горячих» фотографий. Девушки поразили интернет-сообщество пышными формами и откровенными нарядами, став известными далеко за пределами России.