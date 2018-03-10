Опрос: Подчиненные считают ярко красящихся женщин-руководительниц глупыми

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Ученые-аналитики из Университета Абертай (Данди, Шотландия) назвали занимающих руководящие должности женщин плохими начальницами из-за обилия косметике на лице.

В научном исследовании шотландских специалистов из Университета Абертай приняли участие простые прохожие, рассказавшие о своем отношении к женщинам-руководительницам. Как оказалось, любящие покрывать свое лицо плотным слоем макияжа представительницы прекрасного пола несерьезно воспринимаются подчиненными. Работники считают «разукрашенных» начальниц глупыми, а сторонниц природной красоты интеллектуально развитыми и строгими.

Однако совершенно противоположная ситуация сложилась по результатам опроса на тему доминирования женщин в обществе. Делающие эффектные прически и наносящие яркий макияж представительницы прекрасного пола воспринимаются окружающими как сильные и уверенные в себе личности, в то время как сторонницы естественной красоты носят общественное клеймо слабохарактерных «серых мышек».