В Москве построят самую большую школу в России

Сегодня, 15:03

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве планируется построить самую большую школу России.

Мэр сообщает, что в учебном заведении смогут обучаться около 2,5 тыс. детей. Весной 2013 года московские власти приняли проект планировки производственной зоны ЗИЛ. Территория поделена на девять частей, в которых застроят жилые микрорайоны, парки, спортивный кластер и т.д. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы считает, что такой «город в городе» даст столице дополнительные 45 тыс. рабочих мест, к тому же обеспечит квартирами 30 тыс. россиян.

Сергей Собянин планирует открытие самой большой школы в России уже в 2019 году.