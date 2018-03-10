В США скрипач пытался протестовать в голом виде

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В США, городе Орегон, зарегистрирован необычный случай протеста. Мужчина играл на скрипке напротив здания центрального суда, будучи абсолютно голым.

Случай произошел 23 мая 2014 года. Судьи приняли решение о том, что вина скрипача доказана. Однако сам мужчина с таким исходом дела не согласился и решил подать апелляцию. Основным инструментом он выбрал решение Орегонского апелляционного суда от 1985 года, направленное на допуски в судействе по конкретным делам. Причем после выступления мужчина сидел несколько часов в ожидании своего ареста и никак не сопротивлялся.

Обвинением послужил закон о запрете показа гениталий представителям противоположного пола. Адвокат обвиняемого заявил, что клиент решил своим обнажением показать прозрачность своего посыла, скрипка же символизировала американский патриотизм. Судьи возразили, что мужчина не произносил слов, и не повествовал ни о каких идеях. Адвокат возразил тем, что если сообщение не было понятно, это не означает, что его не было. Также его интересует, был бы воспринят протест, если бы он выражался в отношении города другой страны.