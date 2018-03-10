В метро Петербурга онанист вновь смутил горожан

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Сегодня, 10 марта, на синей ветке метрополитена Петербурга онанист вновь смущал горожан. Мужчина уселся в вагоне метро между двумя девушками, прикрылся сумкой и стал мастурбировать. Его заметил один из пассажиров, который ехал сидя напротив.

Об онанисте в метро рассказал сам очевидец в социальных сетях. По его словам, мужчина сначала смотрел за чем-то наблюдательным в своём телефоне. Затем, как добавляет с юмором пассажир, он решил «поиграть в своего червячка», то есть заняться мастурбацией. Он сидел между ничего не подозревающими двумя девушками и прикрывался сумкой.

Это уже не первый случай, когда пассажиров питерского метрополитена пугают онанисты. Ранее на этой же синей ветке другой не молодой мужчина пугал своим пенисом детей и женщин. Тогда инцидент произошёл на станции «Купчино». Одна пассажирка не растерялась, засняла больного мужчину на видео и показала всё полиции. Однако правоохранителям задержать онаниста так и не удалось.