Константин Эрнст странно посмотрел на Путина во время рукопожатия с комиком

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Известный комик Азамат Мусагалиев поделился снимком своего рукопожатия с Владимиром Путиным. Свое внимание он акцентировал на взгляде главы Первого Канала.

Данный снимок запечатлели во время одного из визитов президента на КВН. Комик отметил, что взгляд Константина в этот момент был такой, словно Азамата назначили новым руководителем канала, а старого попросили в отставку. Мусагалиев отметил, что он по прежнему остается на своем родном ТНТ. Данная шутка понравилась подписчикам комика в Instagram. Пользователи Сети уверены, что ему даже не стоит думать о переходе не другие каналы.

Количество подписчиков Азамата Мусагалиева на данный момент превышает миллион. Основную популярность он приобрел за счет передач с его участием, выходящих на канале ТНТ, число которых продолжает увеличиваться. Поклонники творчества комика полагают, что такой взгляд Эрнста мог выражать то, что Мусагалиев удостоился большего внимания со стороны Владимира Владимировича, чем глава «Первого». Стоит отметить, что президент Российской Федерации положительно отозвался о шутках в КВН.