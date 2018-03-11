Эксперт: Ожирение подростков в Москве приобретает характер эпидемии

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Настоящая эпидемия ожирения среди юных жителей Москвы ожидается в ближайшее время, считает семейный доктор Андрей Лобузнов. Причиной тому, по словам специалиста, сразу несколько факторов.

Он подчеркнул, что за последние десять лет в столице резко выросло число детей, которые страдают от такого недуга, как ожирение. В связи с этим, считает врач, родителям стоит больше внимания уделять проблеме избыточного веса ребёнка. Сейчас же они стараются быть для подростков друзьями и пренебрегают многими условиями правильного воспитания. Это касается и контроля правильного питания детей. Нередко случается так, что школьники переедают, а родители это лишь приветствуют. Врачи обращают внимание на то, что ожирение провоцирует массу сторонних заболеваний в числе которых также и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее учёные выяснили, что на ожирение влияет перфтороктансульфоновая кислота. Она содержится в многих продуктах, которые входят в рацион среднестатистического человека.