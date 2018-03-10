Видео гуляющей по гипермаркету мыши взбесило жителей Краснодара

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Жителей Краснодара возмутила санитарная обстановка в одном из самых популярных гипермаркетов города. Посетительница опубликовала в YouTube видео прогулки мыши по магазину, обрушившее волну критики на его руководство.

На скандальном ролике запечатлен грызун, неспешно передвигающийся по супермаркету. Мышь абсолютно никак не реагирует на людей и совершенно не опасается за свою жизнь. Побродив между рядами с продуктами, «обнаглевший» грызун как ни в чем не бывало скрылся в свою норку.

Не всем жителям Краснодара видео с гипермаркета показалось забавным. Люди недовольны санитарными условиями в оскандалившемся магазине. Между прочим, мыши являются разносчиками опасных болезней, комментируют пользователи YouTube возмутительный ролик. Посетители просят руководство гипермаркета принять соответствующие меры.