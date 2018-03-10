В Волгограде бульдог Моня откликается на интернет-поисковик

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В Волгограде бульдог, которого его хозяйка привыкла называть Моня, откликается на позывные, которые издаёт интернет-поисковик. Собака лает, когда слышит «Окей, гугл».

По собачьему паспорту, бульдога зовут Хамон, но, видимо, хозяйке больше нравится называть его Моней. Способности своего любимца женщина сняла на видео и разместила его в Сети.

На ролике видно, как Моня поначалу ленится реагировать на команду. Хозяйке пришлось повторить её несколько раз. Однако после того, как пёс понял, что за «правильное» поведение он получит угощение, то сразу стал послушным.

Собаководы уже откликнулись, комментируя содержание видео. По их заверениям, собаку можно приучить к подаче голоса на любые звуки или сочетания слов.