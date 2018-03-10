Руководство МГУ просит студентов не подписывать петицию против фан-зоны к ЧМ-2018

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В Московском государственном университете разгорелся скандал, связанный с давлением на студентов, от которых руководство вуза требует отказаться подписывать петиции о переносе фан-зоны к ЧМ-2018 на Воробьёвых горах. Предполагается, что администрация опасается проведения здесь митингов оппозиции и призывает учащихся отказаться от участия в подобного рода мероприятиях.

В частности, в социальных сетях на днях была распространена аудиозапись беседы замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии Людмилой Григорьевой со студентами-первокурсниками. На встрече она якобы настоятельно рекомендовала учащимся не подписывать петицию и не ходить на митинги по угрозой уголовной ответственности. Многие противники фан-зоны же мотивируют свою позицию тем, что она будет мешать учиться.

Ранее в МГУ прокомментировали идею увольнения Леонида Слуцкого с должности заведующего кафедрой политологии. Представители университета уверены, что для этого нет существенных оснований, а самого депутата считают серьёзным специалистом.